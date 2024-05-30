تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

لقد تم زيادة البحث عن قناة وناسة في تلك الفترة الماضية، وحصلت على نسب عالية من المشاهدة من قبل الأطفال، وتقدم اغانيها عن طريق بعض الشخصيات الكرتونية، وتقدم محتويات كثيرة مثل الترفيهي والتعليمي في وقت واحد ويمكنك مشاهدتها بشكل مجاني من خلال شاشات التلفزيون ويمكن للأطفال الصغار مشاهدتها في جميع دول العالم العربي، ومن خلالها تحصل على رؤية امتع الأغاني والطف البرامج.

تردد قناة وناسة عبر الاقمار الصناعية

قام الإداريون المسئولون عن قناة وناسة بمتابعة تحديث ترددها، حتي لا بعطل بثها او يتوقف اشارتها، وسوف نعرف في هذا المقال ترددات قناة وناسة عبر الاقمار الصناعية التالي:

تردد قناة وناسة عبر نايل سات

معدل التردد هو

معدل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز هو

معدل تصحيح الخطأ هو6/5.

والجودة sd

تردد قناة وناسة عبر نايل سات ((HD

معدل التردد هو

معدل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز هو

معدل تصحيح الخطأ هو 6/5.

تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات

معدل التردد هو 11270.

معدل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز

معدل تصحيح الخطأ هو4/3.

بعض البرامج التي تقدمها قناة وناسة

بم بم حيوانات.

وينك يا لولو.

بيبي شور.

هابي بيرث داي.

يا غنامتي ماء ماء.

الأغاني التي تقدمها قناة وناسة

شيكا السراقة.

لولو الشطورة.

ميدو بيزعل لولو.

لولو صارت شرطية.

لا تفتحي الباب يا لولو.

بيب بيب.

لولو ضاعت.

أنا عايزة ماما.

مين بيحب البابا.

مين اللي سرق الجزمة.

طريقة الحصول على قناة وناسة وتثبيت التردد