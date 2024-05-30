يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الصف السادس الابتدائي والتي يقلق منها الكثير وذلك لأنها شهادة ويبحث العديد من أفضل طريقة من أجل الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول والتي تكون ذات أهمية كبيرة للكثير من الطلاب الذين يعانون من قلق كبير بسبب النتيجة، حيث أنه لا داعي للقلق وهذا لأن نتائج ذلك العام 2024 تكون مبشرة وسوف تسعد الكثير من الطلاب والتي تحمل تقديرات مرتفعة للغاية.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول

هناك بعض الخطوات من أجل الاستعلام عن النتيجة بطريقة ناجحة وبسيطة، حيث أن الخطوات الصحيح تكون كما يلي:

يتم الذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم وذلك من خلال النقر على هذا الرابط https://epedu.gov.iq/.

كذلك يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالموقع بعد النقر على الرابط كي يتم الاستعلام عن النتيجة.

في تلك الخطوة يتم اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب والمقيم فيها أو المحافظة التي يوجد فيها مدرسة الطالب.

يتم إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب داخل الموقع بشرط أن تكون صحيحة وواضحة.

بعدها يتم النقر على أيقونة البحث وسوف تظهر الكشوفات التي تحتوي على نتائج الطلاب.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي

يتساءل الكثير عن المواعيد الخاصة بعرض النتائج لدى الصف السادس الابتدائي والتي تكون كالآتي: