“تم رفع كشوف pdf”.. نتائج السادس الابتدائي ذي قار 2024 الدور الاول بالاسم عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الابتدائي ذي قار 2024، خلال الساعات الماضية تم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي ذي قار 2024 الدور الاول بالاسم عبر موقع نتائجنا، وذلك بعدما انتهت اعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع الكنترولات، ويمكن الآن للطلاب الاستعلام عن الدرجات في كافة المواد عبر زيارة المواقع المخصصة لذلك، وقد جائت نسبة النجاح في نتائج السادس الابتدائي 2024 في جميع المحافظات مرتفعة إلى حدا كبير، واليكم طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار بسهولة.

نتائج السادس الابتدائي ذي قار 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي ذي قار 2024 بعدما تم اعتمادها بشكل رسمي، ليتم على الرفع رفعها على موقع نتائجنا الرسمي وكذلك موقع الوزارة ليتمكن كل الطلاب من معرفة نتيجتهم، وقد بدأ الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق بداية من أواخر الاسبوع الماضي، وتمكن عدد كبير من الطلاب من الحصول على درجات عالية ومجاميع مرضية، كما لم تسجل أي محافظة شكوى أو صعوبة تذكر من اسئلة الامتحانات، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي ذي قار 2024 عبر موقع نتائجنا:

قم بزيارة موقع نتائجنا الرسمي.

قم بالضغط على ايقونة نتائج السادس الابتدائي 2024.

حدد نتائج الدور الاول 2024.

قم باختيار اسم المحافظة القاطن بها الطالب.

قم بالضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجوار اسم محافظتك.

بعد تحميل الملفات على جهازك، قم بفتحها والبحث عن اسمك لمعرفة الدرجات.

تحميل نتائج السادس الابتدائي ذي قار 2024

كما يمكنك تحميل نتائج السادس الابتدائي ذي قار 2024 عبر موقع الوزارة الرسمي:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

قم بالضغط على ايقونة “نتائج الطلاب”.

حدد نتائج السادس الابتدائي 2024.

ادخل اسم المحافظة التابعة لك.

ادخل الرقم الامتحاني الخاص بك.

اضغط على كلمة “بحث”.

حاليا يمكنك الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي ذي قار 2024 بسهولة من خلال اتباع الخطوات الموضحة اعلاه، وبذلك سوف نظهر نتيجتك في كل المواد ودرجاتك، على أن يتم الاعلان عن جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي العراق 2024 خلال ايام من الآن، ويمكتك تؤك بياناتك لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.