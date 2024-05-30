حصرياً.. تردد قناة بطوط الصحيح

قناة بطوط تعتبر من أشهر القنوات الكرتونية المفضلة عند جميع الأطفال، ولذلك يلجأ إليها عدد كبير من الاطفال والاباء والامهات لمساعدة اطفالهم على الاستمتاع وتقضية وقت فراغهم، وتساعد على جذب الأطفال ويقضى الأطفال معظم وقت العطلة الأسبوعية او الصيفية امامها، وهى تقدم برامج كرتونية شيقة لذلك معظم الأطفال يفضلونها عن باقي قنوات الأطفال، وتقدم برامج هادفة ومفيدة للأطفال ومناسبة لجميع اعمارهم ويتعلمون من خلالها أشياء مفيدة.

تردد قناة بطوط

لزيادة البحث عن قناة بطوط وزيادة نسبة المشاهدة عليها تقوم إدارة قناة بطوط بالاهتمام بتحديث التردد وتحديث الجودة، حتي لا يحدث توقف او تنقطع، ويتم تحديث الترددات عبر كلا من نايل سات وعرب سات.

تردد قناة بطوط على القمر الصناعي نايل سات

معدل التردد هو 11494.

ومعدل الاستقطاب يكون رأسي.

ومعدل الترميز هو

ومعدل تصبح الخطأ هو6/5.

تردد قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات

معدل التردد هو .11594

وكان معدل الاستقطاب رأسي.

وكان معدل الترميز هو

وكان معدل تصحيح الخطأ هو ٦/٥.

طريقة ضبط تردد قناة بطوط

نقوم بالضغط على زر منيو الموجود على جهاز الريموت.

نقوم بالذهاب إلى قائمة الإعدادات.

نقوم بالضغط تبويب البحث عن القنوات او تبويب التثبيت اليدوي

ثم نقوم باختيار القمر الصناعي الذى نريد التثبيت علية ويكون نايل سات او عرب سات.

وتقوم بالضغط على زر الموافقة.

البرامج التي تقدمها قناة بطوط

فيلم كوكو وفيلم سندريلا وربانزل وسبونج بوب.

والأقزام السبعة.

وطرزان وديناصور.

مميزات قناة بطوط