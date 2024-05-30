NOW صدرت توة “نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول تربية ذي قار” .. أعرف نتيجتك بدون رقم امتحاني

أعلنت وزارة التربية العراقية منذ قليل عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول تربية ذي قار، بالفعل صدرت عبر موقع نتائجنا في العراق، حيث يعتبر هذا الموقع من ضمن المواقع الهامة التي تعتبر رسمية تمامًا ومصرحة من وزارة التربية، علمًا بأن قامت الوزارة بالتوضيح التام بشأن صدور النتائج حتى يتمكنوا الطلاب من الحصول على النتيجة فورًا.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول تربية ذي قار

أحصل الآن على نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول تربية ذي قار بدون رقم امتحاني، وذلك بعد أن يتم إدراج الرابط الرسمي لموقع نتائجنا وتحصل عليه، وتتبع تلك الخطوات التالية من أجل الحصول على النتائج كما هو موضح لكم:

أولًا يجب عليك الدخول على موقع نتائجنا الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية.

بعد ذلك يمكنك أن تقوم بالدخول على أيقونة “نتائج طلاب السادس الابتدائي الدور الأول”.

حيث يمكن للطلاب والطالبات أن يقوموا بالتوجه إلى التربية التابعين لها وهي “تربية ذي قار”.

كما يمكنك تحديد نوع الملف المراد تحميله.

سوف يتم سرد جميع المدارس المتاحة في تربية ذي قار، يمكن للطالب التحديد والنقر على الملف الخاص بالمدرسة التابع لها.

ثم النقر على أيقونة التحميل.

سوف يتم تحميل الملف فورًا على جهازه ويمكن للطالب بكل سهولة ان يبحث عن أسمه في الملف ويعلم الدرجة النهائية الخاصة به.

في حالة رسوب الطالب عن الدرجة المسموح بها في النجاح، يتطلب عليه إعادة العام الدراسي بالكامل، وعند نجاح الطالب يتم ترحيله إلى العام الجديد.