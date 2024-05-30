“يا حظك لو اسمك فيهم!!”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات

تصدر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الرهنة حيث تزايدت التساؤلات بخصوص موعد الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية حتى يستفيدوا من الدعم الاجتماعي بالعراق الذي يوفر المساعدة لكافة المواطنين الحصول على دخل ثابت يوفر لهم شراء احتياجاتهم اللازمة ومواجهة غلاء الأسعار التي نعاني منه الآن.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حرصت دولة العراق على تقديم الدعم المالي للمستحقين، ولذلك حددت الجهات المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية شروطًا هامة يجب توافرها للتمتع بالرعاية وقبول الطلب المقدم، ولكي يكون ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وتتضمن الآتي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون مقيمًا دائمًا داخل العراق.

عدم وجود مصدر دخل شهري ثابت للمتقدم.

عدم امتلاك مركبات أو أصول ثمينة.

أن يكون عدد أفراد الأسرة المقدمة للرعاية الاجتماعية من 4 أفراد على الأقل.

عدم استفادة المتقدم من الدعم المالي أو المعاشات من أي جمعية خيرية أو مؤسسة أخرى تابعة للدولة.

الالتزام بجميع القواعد والضوابط التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

في حال تقديم الإناث طلب الرعاية الاجتماعية، يجب أن تتراوح أعمارهن بين 16 و 55 عامًا.

ومن خلال توافر هذه الشروط، يمكن للمتقدمين التمتع بالدعم المالي المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال مجموعة من التعليمات التالية:

قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

اختر خدمة الرعاية الاجتماعية من القائمة الموجودة في أعلى الصفحة الرئيسية.

حدد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية ومحافظتك.

اضغط على زر الاستعلام، وسيتم تنزيل ملفات الأسماء.

قم بالدخول إلى ملف PDF الخاص بالوجبة المحددة للاطلاع على الأسماء.

باتباع هذه الخطوات يمكنك الحصول على المعلومات المطلوبة بشأن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات الموضحة اعلاه، وذلك بعدما تنتهي اعمال فحص الطلبات وفرزها بمنتهى الدقة، ليتم تحديد عدد المشمولين وتحديد المبلغ اللازم لصرف الدعم لهم لاعانتهم على اعباء الحياة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.