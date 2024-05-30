“وزارة التربية العراقية” تذكر الطلاب بشأن متى تبدأ امتحانات السادس الإعدادي 2024؟ بعد التعديل .. أعرف التفاصيل

يتساءل الكثير من طلاب السادس الاعدادي في العراق عن متى تبدأ امتحانات السادس الإعدادي 2024؟ حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد بداية امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول ومن الجدير بالذكر أن امتحانات السادس الاعدادي تعتبر من أهم الامتحانات المحورية والهامة في حياة الطلاب علي مستوى السنوات الدراسية ، حيث تبدأ امتحانات السادس الاعدادي يوم الثامن من يونيو القادم وتستمر امتحانات السادس الاعدادي حتي يوم 2 يوليو 2024 وخلال السطور التالية نكشف عن جدول امتحانات السادس الاعدادي في العراق 2024.

متى تبدأ امتحانات السادس الإعدادي 2024؟

أيام قليلة تفصلنا عن بداية امتحانات السادس الاعدادي في العراق 2024 حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عبر صفحتها عبر موقع اكس عن جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول 2024 في العراق وهو كالتالي:

يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الاسلامية.

يوم 10 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم 22 يونيو 2024 امتحان مادة الأحياء للقسم العلمي.

يوم 23 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ للقسم الأدبي.

يوم 24 يونيو 2024 اختبار مادة الرياضيات.

يوم يوم 26 يونيو 2024 اختبار مادة الكيمياء.

يوم 27 يونيو 2024 اختبار مادة التاريخ.

بعد الانتهاء من الامتحانات، سوف يتم عرض النتائج لجميع وكافة الطلاب والطالبات بداخل محافظات العراق.

نتيجة السادس الاعدادي الدور الاول 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الأول فور انتهاء الامتحانات ونهاية عمليات التصحيح والمراجعة وسيتم رصد درجات جميع الطلاب إلكترونيًا عبر موقع نتائجنا الرسمي الخاص بظهر نتائج جميع الصفوف الدراسية بالعراق 2024 ، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة بالرقم الامتحاني.