استقبل الآن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 وفرح اطفالك

تردد قناة “توم وجيري” الجديد 2024، حيث تعد قناة توم وجيري من ضمن القنوات التلفزيونية المتخصصة في عرض مسلسل الرسوم المتحركة الشهير الذي يحمل نفس الاسم، و هذا المسلسل يعود تاريخ عرضه إلى سنوات طويلة مضت، ولا يزال يحظى بشعبية كبيرة لدى مختلف الفئات العمرية حتى يومنا هذا، و يتميز هذا العمل بقصصه الكوميدية والمثيرة، والتي تدور حول مغامرات شخصيتي “توم” القط و”جيري” الفأر، وتجذب المشاهدين بفضل تفاعلاتهما المضحكة. يعد مسلسل “توم وجيري” من الأعمال الكلاسيكية الخالدة في عالم الرسوم المتحركة. وفي السطور التالية، سنوضح تردد هذه القناة على الأقمار الصناعية.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024:

قناة “توم وجيري” تعتبر واحدة من أشهر قنوات الرسوم المتحركة، وتحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور من مختلف الأعمار، تبث هذه القناة عبر القمر الصناعي نايل سات، مما يتيح للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية متابعة مغامرات الثنائي الكوميدي الشهير “توم” و”جيري” وفيما يلي تفاصيل تردد هذه القناة:

تردد القناة : 11354.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد توم وجيري الجديد 2024 القمر عربسات

تردد. القناة : 11315.

معددل. الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة المشاهدة: HD.

برامج قناة توم وجيري::

قناة توم وجيري تمتاز بمحتواها المسلي والممتع الذي يلبي احتياجات مشاهديها من جميع الأعمار، فهي تقدم العروض التلفزيونية الكلاسيكية لهذا الثنائي الشهير، ما يجعلها مصدرًا رائعًا للضحك والترفيه. يستمتع المشاهدون بمغامرات توم وجيري المثيرة والشيقة، مع جودة عالية للرسوم المتحركة والعرض الصوتي التي تزيد من جاذبية القناة لمختلف الفئات العمرية.