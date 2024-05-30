“مُترجم للعربية” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 عبر ترددات القنوات العربية الناقلة الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 تلقى اهتمام كبير بين متابعي هذا العمل الدرامي التاريخي، حيث حقق نجاحا كبيرًا وتخطى أعلى نسب المشاهدة حيث وصلت نسبه مشاهداته إلى أكثر من 4 ملايين مشاهدة في فترة قصيرة، و يحظى بتفاعل كبير من الجمهور عند عرض حلقاته، ويمكنك مشاهدتها على شاشة قناة أي تي في التركية، أو الانتظار لمدة 24 ساعة بعد موعد عرض الحلقة في تركيا ومتابعته على شاشة قناة الفجر الجزائرية مترجمًا باللغة العربية

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162

ينتظر المتابعين موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 على أحر من الجمر وذلك بسبب انتهاء الحلقة الماضية بحرب المؤسس عثمان على البيزنطينيين، والخلافات بين اروهان ويعقوب وتهديد يعقوب بعدم التساهل معه، ومن أهم الأحداث في الحلقة الماضية إعلان المؤسس عن انتصاره لقبيلته، ولهذا من المتوقع أن تشهد الحلقة الجديدة الكثير من الاحداث المثيرة.

ويتم عرض حلقات هذا المسلسل مرة واحدة في الأسبوع، ومدة الحلقة 120 دقيقة، وتعرض الحلقة الجديدة في تركيا في يوم الأربعاء الموافق 29 مايو على قناة إي تي في، تستطيع مشاهدة الحلقات بالترجمة العربية على شاشة قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس الموافق 30 مايو عند تمام الساعة 11:00 مساء.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكنك متابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162 على العديد من القنوات مثل قناة إي تي في التركية التي تعرضه باللغة التركية في في يوم الأربعاء كل أسبوع، أما بالنسبة للناطقين باللغة العربية فيمكنهم مشاهدة حلقات المسلسل على قناة الفجر الجزائرية أو قناة اليرموك الأردنية، ونوضح تردد هذه القنوات في السطور التالية:

تردد قناة اليرموك الأردنية

التردد: 11678

معدل تصحيح الأخطاء: 3/4

القمر الصناعي: نايل سات

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة ATV التركية

تردد القناة: 10769.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معامل الاستقطاب: أفقي.

الحلقه الجديده من قيامه عثمان تعرض الان بجوده عاليه عبر شاشه قناه الفجر الجزائرية، حيث أنها تقوم بعرض الحلقه الجديده يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعه 9:00 مساء بتوقيت مكه المكرمه وجمهورية مصر العربيه وكذلك تعرض حلقة الإعادة يوم الجمعه من كل أسبوع.