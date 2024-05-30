عااااجل هسه ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار موقع نتائجنا pdf بالاسم والرقم الامتحاني كشوفات drive.google

يترقب الطلاب وأولياء الأمور بالمحافظات العراقية إعلان النتائج الدراسية حيث يتم إعلان نتائج السادس الابتدائي موقع نتائجنا، ثم يتوالى ظهور النتائج بشكل تدريجي كما يعمل المسؤولون على رصد الدرجات ورفعها على المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية العراقية، وسوف نوافيكم بالعديد من التفاصيل من خلال السطور التالية.

نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا

ظهرت نتائج السادس الابتدائي في الرصافة 1 منذ عدة ساعات على أن يتم إعلان النتائج في تربية الكرخ الأولى غداً وذلك لطلاب الصف السادس الابتدائي ثم يتم إعلان نتائج الكرخ الثانية لطلاب السادس الابتدائي في صباح يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024م، والجدير بالذكر أنه جاري رفع النتائج فور اعتمادها من قبل الوزارة حيث يعمل المسؤولون على الانتهاء من أعمال الرفع حتى يتمكن الجميع من الاطمئنان على نتائجهم.

نتائج السادس الابتدائي موقع نتائجنا

بعد عام دراسي قدم فيه الطلاب كل مجهودهم من الدراسة والمراجعة لنيل أعلى الدرجات وتحقيق التفوق كان الطلاب على موعد مع إعلان النتائج ومعرفة الدرجات الخاصة بهم والتي يوفرها موقع نتائجنا أولاً بأول لكافة المراحل الدراسية كما يوفر الموقع خدمة تحميل النتيجة pdf ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة المقبلة:

النقر على الرابط الإلكتروني الخاص بموقع نتائجنا هنا.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب والتي ظهرت بها النتيجة فعلياً.

تنزيل ملف النتيجة بصيغة pdf.

يمكن للطلاب البحث بواسطة الاسم فقط عن النتيجة واستخراج الدرجات بشكل مفصل.

ملاحظة يمكن للطلاب الذهاب إلى المدرسة في حالة مواجهة أي مشكلة في الاستعلام عن النتيجة إلكترونياً، علماً بأنه يتم إعلان النتائج لكافة المراحل الدراسية حتى يتمكن جميع الطلاب من معرفة نتائجهم.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي

أعلن مدير عام تربية بغداد الرصافة الأولى عن نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول 2024 حيث تم توزيع النتائج على مدراء المدارس لمراجعتها بشكل جيد قبل رفعها إلكترونياً وإليكم خطوات الحصول على النتائج كالتالي: