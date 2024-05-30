موسم اللحمة والفتة قرب .. موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والوطن العربي “أهم الاحتفالات المصرية”

تزامنًا مع اقتراب بداية شهر ذي الحجة 1445 يبحث الكثير من المسلمين حول العالم عن موعد عيد الأضحى 2024 حيث يأتي عيد الاضحى يوم العاشر من شهر ذي الحجة وحسب توقها الهيئة الفلكية فإن عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد السادس عشر من شهر يونيو 2024 ، ويوافق يوم السبت الخامس عشر من شهر يونيو وقفة عرفات ، وهو يوم الحج الأكبر لدى المسلمين حيث يقف جميع الحجاج بصعيد جبل عرفات لأداء فريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام.

موعد عيد الأضحى 2024

يأتي عيد الأضحى هذا العام يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر يونيو 2024 والموافق العاشر من شهر ذي الحجة بينما يوافق يوم التاسع من ذي الحجة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 ، ويترقب جميع المسلمين موعد عيد الأضحى المبارك ، حيث تشهد الكثير من الاحتفالات والشعائر الإسلامية العظيمة ، حيث يقوم الكثير من المسلمين بتعظيم الشعائر الاسلامية العظيمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

سنن عيد الاضحى المبارك

بعد التعرف علي موعد عيد الأضحى المبارك يبحث الكثير من المسلمين عن سنن عيد الأضحى المبارك والتي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أن التكبير خلال أيام عيد الأضحى من أهم السنن مع صلاة العيد وارتداء أجمل الثياب والتطهر وذبح الاضحية من أهم سنن العيد التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وتمتد أيام التشريق ثلاثة أيام أولها هو أول أيام عيد الأضحى المبارك ، بينما تمتد إجازة عيد الاضحى المبارك في مصر لنحو 9 أيام متتالية.