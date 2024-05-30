Frequency تردد قناة وناسة بيبي 2024 للأحلى واجمل أغاني برامج الأطفال على مدار 24 ساعة مجانا

تردد قناة وناسة بيبي 2024 التي تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأناشيد وأغاني الأطفال بجودة عالية وعلى مدار الساعة، حيث أنها تعتبر من أبرز قنوات الأطفال في الآونة الأخيرة والتي يتابعها الكثير من الأسر العربية في عالمنا العربي، فهي تقدم محتوى ترفيهي آمن للأطفال يضم الأغاني التي تناسب الأطفال في عمر صغير، لذا فإن قناة وناسة هي مصدر التسلية المناسب لهم وهي من القنوات التي تتعرض للبحث الكبير من قبل الأمهات والآباء، وفيما يلي نستعرض تردد قناة وناسة بيبي.

تردد قناة وناسة بيبي 2024

قناة وناسة من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى شيق للأطفال وذلك لأنها تعتمد أن يكون المحتوى الخاص بها يجمع ما بين التسلية والتعليم، فهي من خلال بعض الأناشيد التي تقدمها تغرس في الطفل بعض المبادئ الأساسية والقيم الأخلاقية، لذلك فهي قادرة على جذب انتباه الأطفال مما يؤدى إلى تشجيعهم في النهاية على التعلم والمعرفة واكتساب المهارات، وبفضل هذا المحتوى الرائع أصبحت القناة من أشهر قنوات الأطفال ويبحث الكثير عن تردد قناة وناسة بيبي 2024 والذي نعرضه فيما يلي:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أناشيد وبرامج قناة وناسة بيبي

تقدم القناة مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد والبرامج الترفيهية والتعليمية نذكر منها: أغنية لولو الشطورة. لولو في ورطة. شو صار عند الدكتور يا لولو. لولو ضاعت. لولو صارت شرطية. ماذا تفعل لولو في المول. أغنية وصل وصل. حرامي سرق لولو. شو بيقولوا الحيوانات يا لولو.