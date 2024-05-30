«كيلو البصل الأبيض بكام؟» مفاجئة في اسعار البصل في سوق العبور اليوم الخميس 30 مايو 2024 وتراجع سعر كيلو الطماطم

وفقاً للمزاد الصباحي لأصناف الخضروات والفواكه استقرت اسعار البصل في سوق العبور اليوم الخميس 30 مايو 2024 عن الأيام الماضية، حيث بلغ سعر كيلو البصل الأبيض خلال التعاملات اليومية 8 جنيهات، كما ثبت سعر كيلو البطاطس نحو 14 جنيهاً، وجاء ذلك الاستقرار بعد نجاح الحكومة في السيطرة والقضاء على جشع التجار بوضع قوانين صارمة والتشديد في الرقابة عليهم ومتابعة الأسعار بشكل مستمر.

اسعار البصل في سوق العبور اليوم الخميس

شهدت اسعار البصل في سوق العبور اليوم الخميس 30 مايو 2024 ثباتاً ملحوظاً، وذلك بحسب التحديثات المعلنة بشكل يومي بالسوق، حيث جاءت أسعار الخضروات على النحو التالي:

يتراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور من 5 إلى 8 جنيهات.

بلغ سعر كيلو الطماطم الآن 5 جنيهات.

استقر متوسط سعر كيلو البطاطس تحمير 14 جنيهاً.

كما بلغ سعر كيلو الكوسة في السوق 15 جنيهاً.

بينما بلغ متوسط سعر كيلو الجزر بدون عروش نحو 4 جنيهات.

في حين سجل متوسط الفاصوليا الخضراء نحو 13 جنيهاً للكيلو الواحد.

كذلك بلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي في السوق نحو 15 جنيهاً.

أما كيلو الباذنجان الرومي فلقد يترواح سعره ما بين 7-11 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي والبلدي بين 4-8.50 جنيهاً.

بلغ سعر كيلو الفلفل الألوان اليوم نحو 20 جنيهاً.

أسعار الفواكه اليوم في مصر

طبقاً لآخر تحديثات المزاد الصباحي لسوق العبور فإن سعر الفواكه جاء على النحو التالي: