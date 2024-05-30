عاجل تم الرفع pdf رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار موقع نتائجنا تحميل أسماء الناجحين اون لاين results.mlazemna

انتهى طلاب المرحلة الابتدائية من أداء الاختبارات النهائية للدور الأول وبدأت الوزارة في إعلان النتائج تدريجياً ومنها نتائج السادس ابتدائي الكرخ 2، على أن تتم عملية رفع النتائج في باقي المحافظات العراقية فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وذلك حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتائج فور رفعها على المواقع الإلكترونية، مع العلم أن الطالب الذي حصل على درجة النجاح سوف يتم نقله إلى المرحلة المتوسطة، وسوف نقوم بعرض تفاصيل النتائج من خلال السطور الواردة على النحو التالي.

نتائج السادس ابتدائي

أعلنت وزارة التعليم بدولة العراق عن نتائج مديرية الكرخ الثانية لطلاب الصف السادس الابتدائي في صباح يوم الخميس ومن المقرر إعلان محافظات كربلاء، وبغداد، والمثنى، والنجف والأنبار، والقادسية، والكرخ الثالثة، وصلاح الدين، وبابل، ودهوك، والسليمانية، وواسط اربيل، والرصافة الثالثة، نينوي، وكركوك، وميسان، وديالي، وذي قار، والبصرة، وجاءت تقارير الوزارة مشيرة إلى انتهاء أعمال التصحيح في الكرخ الثانية وتعد هذه الإدارة هي ثاني إدارة على مستوى إدارات دولة العراق التي ظهرت بها النتائج والتي جاءت بعد الرصافة الأولى حيث تم اعتماد النتائج أمس الأول ثم توزيعها صباح اليوم الخميس على جميع المدارس وسوف يتم رفع النتائج على المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم العراقية حتى يتمكن أولياء الأمور والطلاب من الاطمئنان على النتائج أولاً بأول.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي

اعتمد مدير عام تربية الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي نتائج الصف السادس الابتدائي حيث قامت الصفحة الإعلامية التابعة للمديرية بنشر رابط النتيجة كاملاً حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى التوجه إلى المدرسة، والجدير بالذكر أن الطالب الناجح سوف يتم نقله إلى مرحلة التعليم المتوسط بداية من العام المقبل كما يمكن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في مديرية الكرخ الثانية عبر موقع نتائجنا وذلك بواسطة الاسم فقط وإليكم الخطوات كالتالي: