بدء العد التنازلي .. موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2024 “حمل النماذج وأضمن الامتحان”

ازدادت عمليات البحث في الأيام الاخيرة الماضية عن موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2024 حيث تفصلنا أيام قليلة عن بداية ماراثون الثانوية العامة هذا العام حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو 2024 ويؤدي الطلاب امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع قبل اجازة عيد الاضحى المبارك وتبدأ امتحانات المواد الأساسية التي تضاف للمجموع بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك وخلال السطور التالية نكشف عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 حيث يؤدي جميع طلاب الثانوية العامة امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية ، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاحصاء والاقتصاد وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة ، وتستعد جميع لجان الثانوية العامة بجمع المحافظات لاستقبال الطلاب وتأمين الامتحانات ، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة وتستمر حتى يوم 20 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أيام قليلة تفصلنا عن بداية امتحانات الثانوية العامة 2024 حيث تسود حالة من القلق والترقب قبل بداية الامتحانات بين جميع الطلاب وأولياء الأمور وإليكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.