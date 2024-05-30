متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للبنوك في السعودية 1445؟ وعدد أيام إجازة العيد

حرصت الحكومة داخل المملكة العربية على توضيح إجازة عيد الأضحى للبنوك في السعودية، وذلك حتى يتمكن جميع المواطنين من ترتيب الأمور الخاصة بهم، وتحديدا الأمور المالية التي تساعدهم في إنجاز جميع المعاملات قبل الإجازة وبعد عودة أيام العمل داخل البنوك، حيث يعلم الجميع أنه في حال غلق البنوك لن يتمكن الفرد من إنجاز أي معاملات بنكية خاصة به.

موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك في السعودية 1445

جميع الموظفين العاملين في مختلف القطاعات ينتظر كل منهم موعد تقديم إجازة عيد الأضحى، لكن أكثر ما ينتظره الجميع هي إجازة عيد الأضحى للبنوك في السعودية، والتي يهتم بها العاملين في البنوك والمواطنين للحصول على رواتبهم قبل أن يتم غلق البنوك للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث أكدت الحكومة السعودية أنه سيتم تقديم إجازة لمدة 10 أيام للاحتفال بعيد الأضحى، ويعد آخر يوم للعمل داخل البنوك سيكون في يوم الخميس الذي يوافق السادس من شهر ذي الحجة والذي يوافق 13 يونيو، أما موعد استئناف العمل داخل البنوك فإنه سيكون في يوم 23 يونيو والذي يوافق 17 ذو الحجة.

إجازة عيد الأضحى للموظفين في القطاع العام والخاص

تم تحديد موعد تقديم إجازات عيد الأضحى لجميع العاملين داخل قطاعات العمل المختلفة في السعودية، وتم تحديد ذلك من قبل وزارة الموارد البشرية، حيث جاءت الإجازة المعلنة لهم متمثلة في الآتي: