محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.7%.. إليكم رابط الاستعلام الصحيح

أعلن محافظ القاهرة، صباح اليوم، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 84.7%، جاء هذا الإعلان بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة التي أجرتها اللجان المختصة، وسوف يتم توفير النتيجة عبر رابط موقع نتيجة نت، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة، في حين أن جميع الطلاب وأولياء أمورهم يترقبون نتائج الثالث الاعدادي الترم الثاني ويبحثون عنها بصورة مستمرة.

رابط نتائج الثالث الاعدادي محافظة القاهرة

يتساءل الكثير من الطلاب عن خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج الثالث الاعدادي الترم الثاني، حتى يستطيعوا الوصول إلى نتيجهم عند إعلان وزارة التربية والتعليم عن ظهورها، بعد عتمادهاوالخطوات هي:

الانتقال إلى المنصة الإلكترونية الرسمية الخاصة بموقع نتيجة نت. حدد أيقونة مرحلة الشهادة الإعدادية. قم بتحديد المحافظة التي يقيم بها الطالب. ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل دقيق. النقر على أيقونة بحث. سوف تظهر النتيجة أمامك على الشاشة.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

وفي هذا المقطع سوف نوضح لكم توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لكل مادة مع العلم أن المجموع الكلي لهم 140 درجة، والتوزيع كالآتي:

إجمالي الدرجات لمادة اللغة الإنجليزية هو 30 درجة.

الدرجة الكلية لمادة العلوم هي 20 درجة.

الدرجة النهائية لمادة اللغة العربية هي 40 درجة.

الدرجة الكلية لمادة الرياضيات هي 30 درجة.

إجمالي الدرجات لمادة الدراسات الاجتماعية هو 20 درجة.

أما بالنسبة للمجموع الكلي للطالب يكون من 140 درجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية فى المحافظات