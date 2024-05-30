ظهرت حالًا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية 2024 بالاسم فقط “أعرف نتيجتك”

صار البحث كبير من جانب كثير من الأشخاص حول معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية، وقد تمت الإشارة إلى كل ما يخص تلك النتيجة من جانب الوزارة، وفيما يلي سوف نوضح لكم التفاصيل اللازمة حول استخراج النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية

كثير من الأشخاص يقومون بالتساؤل عن نتيجه الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية، فمن الجدير بالذكر أنه يمكن الآن الحصول على النتيجة بسهولة بواسطة موقع الوزارة الرسمي بكتابه رقم جلوس الطالب ومن المعروف أن الدكتور عربي أبو زيد وهو يكون مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندريه بين أن العينات العشوائية الخاصة بتصحيح الأوراق الامتحانية للصف الثالث الاعدادي ظهرت معدل نجاح كبير بكل الإدارات، ووصلت نسبة النجاح بمادة اللغة العربية حتى 90.4٪، في حين أن معدل النجاح بمادة اللغة الانجليزية بلغ حتى 91% كذلك أن معدل النجاح بمادة الرياضيات بلغ حتى 97% في حين أن معدل النجاح في مادة العلوم بلغ حتى 97%.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

من الجدير بالذكر أن مدير المديرية قام بتوضيح أن عملية التصحيح تاخذ وقتها حتى يحصل كل طالب على حقه في الدرجات وذكر أنه إلى هذا الوقت الجاري لم يتم الاعلان عن النتيجة بشكل رسمي فما زالت عمليات التصحيح مستمرة وبمجرد أن يتم الانتهاء سوف يتم الاعلان عن ظهور النتيجة، ومن الممكن أن يتم الحصول على النتيجة بسهولة من خلال موقع الوزارة الرسمي بالانتقال إلى رابط الموقع من هنا، ومن ثم إدخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.