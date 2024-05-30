“results” بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس ✅✅ www.azhar.eg نتيجة الشاهدات الأزهرية رابط مباشر فعٌال الترم الأول

منذ إنتهاء أداء إختبارات نهاية العام الدراسي لطلاب الصف الثالث الاعدادي الازهري، والطلاب وذويهم مهتمين بمتابعة بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس من أجل الإستعلام عن نتائج الإختبارات عقب الإعلان عنها مباشرةً، علماً أن موعد الإعلان عن النتيجة مرتبط ببدء شهر يونيو المقبل، وقد أمر ونبه الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) كافة رؤساء الكنترول إلى ضرورة مراعاة الدقة في عملية المراجعة وتحصيل الدرجات وذلك بهدف تقديم نتائج ذات شفافية عالية ويأخذ كل طالب ما يستحقه من مجموع ناتج عن جد وتعب، عزيزي القارئ تابع ما يلي من تفاصيل هامة.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

قد سبق وأوضح الأزهر الشريف عن موعد إعلان نتائج آخر العام لطلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري، والذي أوضحها الأزهر في أول أيام شهر يونيو الميلادي، كما ستتواجد النتيجة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للأزهر الشريف لكافة محافظات الجمهورية، وقد كشف لنا الأزهر عن المجموع الكلي للمواد الدراسية للشهادة الإعدادية الأزهرية فتقدر بنحو 490 درجة، كما أن مجموع كل فصل دراسي يقدر ب 245 درجة، والآن يتم رصد الدرجات ومراجعة كل الاوراق بصورة دقيقة، وبالنسبة إلى توزيع الدرجات على المواد الدراسية فتأتي على النحو الآتي:

مادة اللغة العربية تقدر درجاتها بنحو 100 درجة.

مادة الرياضيات تقدر درجاتها بنحو 60 درجة.

مادة أصول دين تقدر درجاتها بنحو 100 درجة.

مادة الفقه تقدر درجاتها بنحو 50 درجة.

مادة القرآن الكريم تقدر درجاتها بنحو 40 درجة، و يماثلها مادة العلوم ومادة الدراسات الإجتماعية.

لينك البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف للإستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية

نظرا إلى تسائلكم عن رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من أجل الإستعلام عن نتائج ابنائكم من طلاب الشهادة الإعدادية، فسوف نوضح لكم الآن كل ما تحتاجون فيما يلي: