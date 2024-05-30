“لولو بنت شطورة“ تردد قناة وناسة 2024 Wanasa على القمر الصناعي نايل سات.. اضبطيها الآن

قناة وناسة، تعد قناة وناسة الفضائية واحدة من أهم القنوات المتخصصة للأطفال ومن أكثرهم انتشارا في الدول العربية، حيث تحظى منذ انطلاقها بنسب مشاهدة عالية نظرا لما تقدمه من محتوى فريد ومتميز غير مشابه للقنوات الأخرى، والسبب الرئيسي لنجاحها واستمرار وجودها ضمن قائمة القنوات الأفضل أنها تعرض برامج تناسب الأطفال من كافة الأعمار وتتنقي ما يجذب انتباههم ويثير فضولهم، وهذا جعل الكثير من الأباء والأمهات يرغبون في تنزيلها ويبحثون عن ترددها، لذا سنقدم لكم اليوم في هذا المقال تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة.
تردد قناة وناسة 2024 Wanasa على القمر الصناعي نايل سات
قناة وناسة لا تقدم محتوى ترفيهي فقط بل تحرص على تعليم الأطفال أساسيات الدين والأخلاقيات لتحسين سلوكايتهم، بالإضافة الى تنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية والعقلية من خلال تزويدهم بالأفكار الإبداعية وحثهم على اكتشاف مواهبهم، كل ذلك جعل أغلب الأمهات يثقن في هذه القناة ويفضلون أن يقضي أبناءهن وقتهم في مشاهدتها بدلا من متابعة اليوتيوب والتيك توك وغيرها من التطبيقات التي لها تأثيرات سلبية كثيرة على الأطفال، ولمحبي قناة وناسة سنستعرض لكم فيما يلي تردد قناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.
تردد قناة وناسة نايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11430
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
تردد قناة وناسة عرب سات
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
ضبط تردد قناة وناسة
لمتابعة قناة وناسة يمكنكم استقبالها بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية :
- من الريموت كنترول اضغط على القائمة.
- من الخيارات اضغط على البحث وحدد “يدوي”.
- حدد القمر الصناعي، ثم ادخل التردد يليخ الاستقطاب ومعدل الترميز.
- اضغط على “بحث” وانتظر تنزيل كافة القنوات ومن بينهم وناسة.