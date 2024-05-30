ألف مبروك لنجاح الطلاب .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024 والإسكندرية

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية في الأيام الأخيرة الماضية عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024 حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة عن الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية ويستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها عبر موقع نتيجة نتي أو عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظ البحيرة حيث سيتم اعتماد النتيجة رسميًا من قبل محافظة البحيرة خلال الساعات القليلة القادمة ، وسيتم رصد نتيجة الشهادة الاعدادية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أو عبر موقع نتيجة نت وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024.

أولًا قم بالدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة. ثم قم بالدخول عبر ايقونة “نتيجة الشهادة الاعدادية”. ثم قم بتسجيل رقم جلوس الطالب. ثم اضغط علي “عرض النتيجة”. تظهر نتيجة الطالب بدرجات جميع المواد الدراسية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

ظهرت الان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني بمحافظة البحيرة وذلك بعد وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة رسميًا وقد تم عرض النتيجة علي محافظ البحيرة واعتمادها رسميًا ، وقد تم رفع درجات جميع الطلاب عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة البحيرة ويستطيع جميع الطلاب الحصول علي النتيجة برقم الجلوس الآن ، كما تم الإعلان عن موعد تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة وذلك من خلال مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، ويتمكن الطلاب من تقديم تظلمات في أكثر من مادة دراسية.