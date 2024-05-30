الآن بالاسم ورقم الجلوس: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثانى عبر natega4dk.net

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، ينتظر الطلاب بفارغ الصبر وذلك للاطمئنان على درجاتهم وبالتالي يستطيعون تحديد مستقبلهم التعليمي، وعليه أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء فترة التصحيح ووضع النتائج النهائية لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في القريب العاجل وذلك عبر رابط الوزارة الرسمي، حتى يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بسهولة وبشكل أسرع، وقد كان مدير المديرية حريص على أن يكون المصححين على قدر كبير من الدقة التامة والشفافية في أعمال التصحيح والمراجعة ورصد النتائج في الشيت الورقي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

أصبح الآن بإمكان الطلاب الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة من خلال الرابط الذي توفره الوزارة والمتاح على موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، وقد حرصت الوزارة على تسهيل عملية الاستعلام عن النتيجة ، حيث يمكن للطالب استخدام رقم الجلوس فقط للاستعلام عن النتيجة لضمان سرعة وشفافية النتائج النهائية، وإليكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة من بوابة التعليم الاساسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

أعلنت المديرية الخاصة بالتربية والتعليم في محافظة القاهرة عن استمرار أعمال التصحيح ومازال المصححين يقومون برصد درجات طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظة، وقد جاءت النتائج مبشرة وفقًا لما أعلنه الدكتور عربي أبو زيد مدير الإدارة التعليمية بالمحافظة، حيث أظهرت نسبة نجاح مرتفعة للغاية، وفيما يلي تفاصيل استخراج النتيجة عبر نتيجة نت: