“لولو اتسرقت يا أطفال” أضبط تردد قناة وناسة Wanasah على نايل سات وعرب سات لمشاهدة جميع الأغاني والأناشيد 24 ساعة

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة وناسة الجديد في الآونة الأخيرة، وذلك مع اقتراب العطلة الصيفية التي يحب الأطفال خلالها مشاهدة برامج ومسلسلات الكرتون وأفلام الرسوم المتحركة، ولأن قناة وناسة معروفة بتقديم محتوى هادف ونافع، فقد أصبح الأهل يبحثون عن تردد قناة وناسة لأجل تثبيتها على جهاز التلفاز الخاص بهم، حيث حظيت هذه القناة بمحبة الأطفال من مختلف الفئات العمرية، وذلك لأنهم يستمتعون بسماع الأغاني والأناشيد التعليمية والتربوية، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات تردد قناة وناسة الحديث على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

أضبط تردد قناة وناسة Wanasah على الأقمار الصناعية

اكتسبت قناة وناسة شهرة كبيرة في العالم العربي، وذلك لأنها تقدم محتوى هادف ومتنوع وبجودة ممتازة، كما أن قناة وناسة غير مشفرة حيث يمكن للأطفال مشاهدة أغاني وأناشيد لولو بشكل مجاني وعلى مدار اليوم، وهناك بعض الأغاني والأناشيد التي حظيت بمحبة وإقبال واسع على سماعها، مثل: أغنية لوليات صغار، وأغنية لولو صارت شرطية، وأغنية حرامي سرق لولو، وأغنية شو بيقولوا الحيوانات يا لولو، وغيرها من الأغاني التي يمكن متابعتها على قناة وناسة، وذلك من خلال ضبط تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وهذا التردد على النحو التالي:

حدث تردد قناة وناسة كيدز نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

حدث تردد قناة وناسة كيدز عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية استقبال تردد قناة وناسة كيدز