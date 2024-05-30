موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق يونيو 2024 وشروط الحصول على راتب التقاعد 

Mahmoud تاريخ النشر
موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق يونيو 2024 وشروط الحصول على راتب التقاعد 
موعد صرف رواتب المتقاعدين

هناك بعض الشروط اللازم توافرها في المتقاعد ليستطيع صرف راتب التقاعد الشهري والذي يعد دخل أساسي يعين الكثيرين على متطلبات الحياة، وفيما يلي نستعرض لكم الشروط المطلوبة :

  • أن يكون المتقاعد وصل للسن القانوني للتقاعد وهو 60 عاما للرجال و 55 عاما للنساء.
  • أن يكون المتقاعد أتم خدمته الوظيفية كاملة بما لا يقل عن عشرين عاما.
  • ولأصحاب الإعاقات لابد أن تكون عدد سنوات الخدمة 15 عاما على الاقل وألا تقل نسبة العجز عن 60%.
  • قيام المتقاعد بسداد اشتراكات التقاعد طوال سنوات العمل.
  • تقديم المستندات اللازمة للاستفادة من راتب التقاعد.
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Mahmoud

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