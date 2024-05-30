موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق يونيو 2024 وشروط الحصول على راتب التقاعد 

موعد صرف رواتب المتقاعدين، من الفئات المهمة التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة العراقية المتقاعدين الذين عملوا بمؤسسات الدولة لسنوات طويلة وساعدوا في نهضة الدولة ورفعة شأنها، حيث تحرص الحكومة على صرف رواتبهم في مواعيدها دون تأخير حتى لا تسبب لهم أعباء أو ضغوط مادية، فأغلب هذه الفئة يعتمد بشكل أساسي على راتبه في الإنفاق على نفسه وذويه، ونظرا للتساؤلات الكثيرة المطروحة عن موعد صرف الرواتب كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن المواعيد الرسمية لإيداع الرواتب، وهذا ما سنوضحه لكم اليوم بالتفصيل من خلال مقالنا التالي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق يونيو 2024 من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق يوم السبت الموافق 1 من يونيو وذلك وفقا لبيان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي أعلنت عن أن مواعيد صرف رواتب التقاعد ستكون جميعها في يوم واحد، وفي إطار حرص الدولة على مساعدة المتقاعدين وتحسين دخلهم ورفع مستواهم المادي والمعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا برفع رواتب المتقاعدين لتصل الى مائة الف دينار عراقي.