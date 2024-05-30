موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق يونيو 2024 وشروط الحصول على راتب التقاعد 

موعد صرف رواتب المتقاعدين، من الفئات المهمة التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة العراقية المتقاعدين الذين عملوا بمؤسسات الدولة لسنوات طويلة وساعدوا في نهضة الدولة ورفعة شأنها، حيث تحرص الحكومة على صرف رواتبهم في مواعيدها دون تأخير حتى لا تسبب لهم أعباء أو ضغوط مادية، فأغلب هذه الفئة يعتمد بشكل أساسي على راتبه في الإنفاق على نفسه وذويه، ونظرا للتساؤلات الكثيرة المطروحة عن موعد صرف الرواتب كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن المواعيد الرسمية لإيداع الرواتب، وهذا ما سنوضحه لكم اليوم بالتفصيل من خلال مقالنا التالي.
موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق يونيو 2024
من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق يوم السبت الموافق 1 من يونيو وذلك وفقا لبيان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي أعلنت عن أن مواعيد صرف رواتب التقاعد ستكون جميعها في يوم واحد، وفي إطار حرص الدولة على مساعدة المتقاعدين وتحسين دخلهم ورفع مستواهم المادي والمعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا برفع رواتب المتقاعدين لتصل الى مائة الف دينار عراقي.
شروط صرف رواتب المتقاعدين
هناك بعض الشروط اللازم توافرها في المتقاعد ليستطيع صرف راتب التقاعد الشهري والذي يعد دخل أساسي يعين الكثيرين على متطلبات الحياة، وفيما يلي نستعرض لكم الشروط المطلوبة :
- أن يكون المتقاعد وصل للسن القانوني للتقاعد وهو 60 عاما للرجال و 55 عاما للنساء.
- أن يكون المتقاعد أتم خدمته الوظيفية كاملة بما لا يقل عن عشرين عاما.
- ولأصحاب الإعاقات لابد أن تكون عدد سنوات الخدمة 15 عاما على الاقل وألا تقل نسبة العجز عن 60%.
- قيام المتقاعد بسداد اشتراكات التقاعد طوال سنوات العمل.
- تقديم المستندات اللازمة للاستفادة من راتب التقاعد.