ظهرت حالًا لجميع المعاهد الأزهرية في القاهرة “نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 حيث تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بعد انتهاء جميع عمليات التصحيح والمراجعة ، ويستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها من خلال بوابة الأزهر الشريف الالكترونية وذلك برقم جلوس الطالب ، وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالازهر الشريف.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024

بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في 22 مايو الماضي يبحث جميع طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الأزهرية عن خطوات الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها حيث سيتم رصد الدرجات رسميًا عبر موقع بوابة الازهر الشريف ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع بوابة الازهر الشريف. ثم قم بالدخول عبر ايقونة “نتائج الامتحانات. ثم قم بتحديد الصف الثالث الاعدادي. ثم قم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب. قم بتسجيل رقم جلوس الطالب. ثم اضغط علي “عرض النتيجة”. سوف يتم ظهور النتيجة فورًا بعد الاعتماد الرسمي من التصحيح.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024

أعلن قطاع المعاهد الازهرية خلال الساعات الأخيرة الماضية عن الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة التي تتم بدقة عالية في جميع كنترولات التصحيح على مستوى جميع المحافظات ، وسيتم رصد النتائج الكترونيًا عبر موقع بوابة الازهر الشريف خلال الاسبوع القادم ، ويستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف الالكترونية.