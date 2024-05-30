ألف مليون مبروك “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بالاسم 2024” .. ظهرت حالًا

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم يبحث جميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بالاسم 2024 حيث تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية من قبل محافظ القاهرة رسميًا خلال الساعات الماضية حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب 87% ، وقد أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة عن اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ القاهرة النتيجة في صباح اليوم ، ويستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة من قبل موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ونوضح ذلك في السطور التالية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بالاسم 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية واولياء الامور عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة بعد اعتمادها رسميًا من قبل محافظة الجيزة صباح اليوم وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة بالاسم عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع محافظة القاهرة من هنا. ثم قم بالدخول عبر أيقونة “نتيجة الشهادة الاعدادية”. ثم قم بتسجيل رقم جلوس الطالب. ثم اضغط علي “عرض النتيجة”.

موعد تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرةعن استقبال تظلمات الشهادة الاعدادية بداية من يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 ،حيث يستطيع جميع الطلاب التقديم على تظلمات في أكثر من مادة دراسية وسيتم إعادة تصحيح كراسة الإجابة الخاصة بالطالب وإعطاء الدرجات التي يستحقها في حالة حدوث أخطاء في التصحيح أو تجميع الدرجات ، كما يستطيع جميع الطلاب الحصول علي شهادة النجاح من المدرسة خلال الأسبوع القادم.