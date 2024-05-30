“اعدادية القاهرة”.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس في محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الاساسي

يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 التي ينتظرونها بشغف شديد، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات في معظم محافظات جمهورية مصر العربية، وأن النتائج سيتم نشرها تباعًا عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة لكل محافظة، ويستطيع الطلاب التعرف على النتيجة من خلال الرابط الرسمي للوزارة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

تمثل نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 نقطة تحول هامة في حياة الطلاب، حيث تفتح لهم أبوابًا جديدة وتحدد مسار مستقبلهم التعليمي، لتحقيق أفضل النتائج، يحتاج الطلاب إلى الدعم والدعاء، بالإضافة إلى استخدام الأساليب الحديثة والاستعلام عن النتائج بطرق حديثة، وتتمثل طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي بوابة التعليم الاساسي.

اضغط على خيار “نتيجة الشهادة الإعدادية 2024”.

سيتم نقلك إلى صفحة النتيجة.

أدخل رقم جلوس الطالب.

بعد ذلك، انقر على زر “عرض النتيجة”.

ستظهر لك النتيجة فورًا.

بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة الوصول إلى نتائج الشهادة الإعدادية لأي محافظة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

يجدر بنا الإشارة أن امتحانات نهاية العام 2024 للصف الثالث الإعدادي قد انتهى الطلاب من أداؤها يوم الخميس، الموافق 23 مايو 2024، وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بفارغ الصبر إعلان النتائج، حيث حددت وزارة التربية والتعليم موعد صدورها، تم التأكيد على أن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة لعام 2024 ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي للمحافظة، هذا يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج بسهولة وسرعة بمجرد نشرها، وهذا يسهل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024، وكان السيد محافظ القاهرة قد قام باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.7% خلال الساعات الماضية، معلنا عن اسماء الاوائل استعدادا لتكريمهم لاحقا.

وفقا للتصريحات التي تم تداولها فأن من المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 غدا الجمعة عبر البوابة الالكترونية للمحافظة ليتمكن الطلاب من الحصول على درجاتهم بسهولة، وعلى كل الطلبة الناجحين الذهاب إلى مدارسهم يوم السبت لسحب أوراقهم والحصول على بيان معتمد بالدرجات.