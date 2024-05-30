« محافظة القاهره » رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني فقط برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت

أعلنت بعض الإدارات التعليمية نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة، والتي من المفترض أن يتم إعلانها خلال الساعات القادمة، ومن ضمن تلك المحافظات التي قامت بالإنتهاء من التصحيح والمراجعة محافظتي القاهرة والمنوفية، وبالنسبة لباقي المحافظات ستعلن عن نتائجها غداً كحد أقصى، ومن أجل التسهيل على الطلاب أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتائج عبر بوابة التعليم الأساسي.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة

وفرت وزارة التربية والتعليم خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة إلكترونياً، وذلك من خلال البوابة التعليمية الخاصة بالمحافظة أو عن طريق موقع نتيجة نت الإلكتروني، ويأتي هذا من منطلق التيسيرات التي حرصت الدولة على تقديمها للطلاب وأولياء أمورهم، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن ذلك:

الانتقال مباشرة إلى الموقع الإلكتروني نتيجة نت .

تسجيل بيانات الطالب وهى رقم الجلوس والاسم.

تحديد المرحلة الدراسية وهي الشهادة الإعدادية.

تحديد نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

اختيار اسم المحافظة التي ينتمي الطالب إليها.

تحديد السنة الدراسية 2024/2023.

الضغط على خانة عرض النتيجة.

سيتم عرض النتيجة متضمنة الدرجات الدراسية والمجموع الكلي.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2024

قامت محافظة الجيزة بالكشف عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024، والذي من المؤكد أن يتم رفعها خلال اللحظات القادمة، وذلك بحسب التصريحات المؤكدة التي صرحها المتحدث الرسمي، حيث أشار إلى أن مرحلتي التصحيح والمراجعة وكذلك رصد الدرجات قد تم الانتهاء منها، وجاري العمل الآن على تجميعها على مستوى المحافظة من أجل اعتمادها رسمياً من قِبل المحافظ، وقبل رفعها على الموقع الرسمي، كما أكد المسؤول أنه سيتم فتح باب التظلمات على النتيجة عقب ظهور النتائج رسمياً.