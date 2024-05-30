أفضل كرتون للأطفال..تردد قناة تنة ورنة على نايل سات وعرب سات وتابعوا مغامرات الأميرات

هذا التردد يعد من الترددات الأكثر طلبًا في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد اقتراب العطلة الصيفية التي يرغب الأهل خلالها توفير محطات فضائية تقدم محتوى مناسب ومفيد للأطفال، وقناة تنة ورنة يتميز محتواها بأنه جذاب ومسلي كما أنه يساعد على تعليم الأطفال وتطوير قدراتهم وشخصياتهم بشكل إيجابي، حيث تعرض القناة أفلام الرسوم المتحركة المشهورة والمسلسلات المفضلة لدى أغلب الأطفال باختلاف أعمارهم، ولأن قناة تنة ورنة من القنوات الفضائية المميزة فقد خصصنا هذا المقال لأجل أن نقدم لكم ترددها الجديد والكثير من التفاصيل حولها.

استقبل الآن تردد قناة تنة ورنة

قناة تنة ورنة من القنوات المميزة التي حققت نجاحًا مذهلًا وحازت على محبة وإعجاب عدد كبير من الأطفال، حيث تعرض محتوى حصري ومحبوب لدى ملايين الأطفال بمختلف الأعمار والأذواق، والجدير بالذكر أن هذه القناة تركز على تقديم برامج ومسلسلات هادفة وملائمة لعادات وتقاليد المجتمع الشرقي، لذلك يترك أولياء الأمور أطفالهم لأوقات طويلة أمام شاشة التلفاز دون الشعور بالقلق أو الخوف، وذلك لأن هذا المحتوى لا يتضمن أية مشاهد أو كلمات تؤثر بشكل سلبي على تفكير أو تربية الأطفال، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات احدث تردد قناة تنة ورنة عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وهي كالآتي:

حدث تردد قناة تنة ورنة عبر النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 11853.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

ضبط تردد قناة تنة ورنة عبر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11595.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية تنزيل تردد قناة تنة ورنة