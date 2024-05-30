10 بدائل للثانوية العامة 2024 ….تعرف علىها وعلى الشروط والأوراق المطلوبة

مع ضغط المسؤوليات على الكثير من الأسر المصرية وخاصة خلال الأيام الأخيرة يبحث عدد من أولياء الأمور عن 10 بدائل للثانوية العامة 2024،ومن أبرزها مدرسة الضبعة والطاقة ومدرسة البتروكيماويات ، ومدرسة توشيبا العربي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على شروط التقديم والأوراق المطلوبة….

10 بدائل للثانوية العامة 2024

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في عدد من محافظات الجمهورية بدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن بدائل الثانوية العامة 2024 ، وخاصة أن مدة الدراسة سوف تكون 3 سنوات فقط ،ومنها:

مدرسة التمريض العسكري القوات المسلحة.

مدرسة التمريض العسكري الشرطية.

مدرسة البتروكيماويات.

المدرسة التجارية المتقدمة.

مدرسة الضبعة النووية.

مدرسة الطاقة الشمسية

مدرسة غبور للسيارات.

مدرسة توشيبا العربي.

مدارس مياه الشرب 2024

مدارس مياه الشرب من أكثر المدارس التي يسعى عدد كبير من الطلاب الالتحاق بها لما فيها من مميزات وإليكم شروط التقديم في مدارس مياه الشرب 2024….

أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية.

وأن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

وألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام .

ولا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة.

كما يجب ألا يكون الطالب مريض بأي مرض مزمن.

يلتزم الطالب بالتقديم في المحافظة التابع لها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس مياه الشرب 2024

وأعلنت مدارس مياه الشرب عن عدد من الأوراق المطلوبة وهي:

استمارة نجاح الطالب.

ايصال مرافق “كهرباء أو مياه أو غاز”.

صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

صورة شخصية للطالب المتقدم.

استمارة نجاح الطالب.

أماكن مدارس الشرب ومياه الصرف الصحي 2024

ويهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على أماكن مدارس مياه الشرب 2024، والتي توجد في المحافظات التالية: