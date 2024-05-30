قنوات تنقل مباراة الريال وبروسيا دورتموند 2024 في نهائي دوري ابطال اوروبا 2024 وموعد المباراة

ارتفعت مؤشرات البحث عن قنوات تنقل مباراة الريال وبروسيا دورتموند 2024 خلال الساعات الراهنة حيث ستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين الفريقين في مساء السبت القادم على ملعب “ويمبلي”، ومن المتوقع حضور عدد كبير من جماهير الفريقين لتشجيع فرقهم، وقد أعلنت عدة قنوات عن نيتها في نقل هذه المباراة المثيرة حيث يسعى كل من ريال مدريد وبروسيا دورتموند لاقتناص النقاط الثلاثة والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ورفع الكأس، ومن المتوقع أن تكون تلك المباراة مثيرة ومشوقة للجماهير، وتجذب اهتمام العديد من محبي كرة القدم حول العالم.

قنوات تنقل مباراة الريال وبروسيا دورتموند 2024

تم التصريح بشكل رسمي عن قنوات تنقل مباراة الريال وبروسيا دورتموند 2024 حيث أكدت قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، المالك الحصري لحقوق بث المسابقة الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نقل المباراة وتغطية كواليسها بشكل كامل، وسيتم تقديم تغطية شاملة للمباراة من خلال استوديو تحليلي ضخم يضم كبار المحللين لتقديم تحليل دقيق لأداء اللاعبين والأداء التحكيمي أيضًا، ويمكن للمشاهدين متابعة مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند عبر قنوات “بي إن سبورتس” والتي تشمل:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 2

beIN Sports HD 1 French

beIN Sports HD 1 English

ويمكن من خلال هذه القنوات الاستماع بالمباراة والتعرف على أحدث التطورات والتحليلات الرياضية من قبل خبراء اللعبة

موعد مباراة الريال وبروسيا دورتموند 2024

وبعد أن أوضحنا قنوات تنقل مباراة الريال وبروسيا دورتموند 2024، لابد أن ننوه إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن موعد مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 حيث ستقام المباراة يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 على ملعب “ويمبلي” في مدينة لندن، وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وسوف يدبر اللقاء الحكم الدولي السلوفيني سلافكو فينسيتش، ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية وساشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين حيث يسعى كل منهما للفوز باللقب الأغلى في أوروبا ورفع كأس دوري أبطال أوروبا.