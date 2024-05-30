استمتعي بالفطار من غير سعرات حرارية.. طريقة عمل بسكويت الشوفان في المنزل بمكونات بسيطة وبأفضل جودة

تبحث الامهات عن طريقة عمل بسكويت الشوفان في المنزل، يُعتبر من بين أنواع البسكويت الصحية والمناسبة للأفراد الرياضيين والذين يتبعون نظام غذائي صحي، يتمتع كلٌّ من الشوفان وجوز الهند بغناهما بالألياف الغذائية والكربوهيدرات، مما يمنح الجسم النشاط والطاقة اللازمين، وبجانب فوائدهما الغذائية، يُميز هذا النوع من البسكويت بطعمه اللذيذ والشهي.
طريقة عمل بسكويت الشوفان في المنزل
طريقة عمل بسكويت الشوفان في المنزل بسيطة وممتعة، إليك الخطوات:
المكونات:
- 1 كوب من الشوفان الطبيعي
- 1 كوب من جوز الهند المبشور
- 1/2 كوب من السكر البني
- 1/2 كوب من الزبدة (يفضل الزبدة الطرية)
- 1 بيضة
- 1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا
- 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز
- رشة من الملح (اختياري)
الخطوات:
- سخّن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- وقم بتجهيز صينية خبز بوضع ورق الخبز فيها.
- في وعاء كبير، امزج الشوفان، جوز الهند المبشور، السكر البني، والزبدة حتى تتكون خليطًا متجانسًا.
- أضف البيضة ومستخلص الفانيليا إلى الخليط وامزجهم جيدًا حتى يصبح العجين متماسكًا.
- إذا كانت العجينة جافة قليلًا، يمكن إضافة ملعقة أو اثنتين من الحليب لتجعلها أكثر ليونة.
- شكّل العجين إلى كرات صغيرة ثم ضعها على صينية الخبز متباعدة بمسافة بينها.
- ضع الصينية في الفرن المُسخّن مسبقاً لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة أو حتى يصبح البسكويت ذهبي اللون.
- بعد الخروج من الفرن، اترك البسكويت ليبرد قليلاً على الصينية قبل نقله إلى رف التبريد.
- بعد أن يبرد تماماً، قدم بسكويت الشوفان بجوز الهند مع كوب من الحليب البارد واستمتع بطعمه الشهي.