استمتعي بالفطار من غير سعرات حرارية.. طريقة عمل بسكويت الشوفان في المنزل بمكونات بسيطة وبأفضل جودة

تبحث الامهات عن طريقة عمل بسكويت الشوفان في المنزل، يُعتبر من بين أنواع البسكويت الصحية والمناسبة للأفراد الرياضيين والذين يتبعون نظام غذائي صحي، يتمتع كلٌّ من الشوفان وجوز الهند بغناهما بالألياف الغذائية والكربوهيدرات، مما يمنح الجسم النشاط والطاقة اللازمين، وبجانب فوائدهما الغذائية، يُميز هذا النوع من البسكويت بطعمه اللذيذ والشهي.

طريقة عمل بسكويت الشوفان في المنزل

طريقة عمل بسكويت الشوفان في المنزل بسيطة وممتعة، إليك الخطوات:

المكونات:

1 كوب من الشوفان الطبيعي

1 كوب من جوز الهند المبشور

1/2 كوب من السكر البني

1/2 كوب من الزبدة (يفضل الزبدة الطرية)

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

رشة من الملح (اختياري)

الخطوات: