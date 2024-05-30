ثبتها الآن وفرحي أطفالك..تردد قناة ماجد الفضائية على النايل سات وعرب سات وتابعوا أحلى البرامج والمسلسلات لطفلك

قناة ماجد من القنوات المميزة في عالم محتوى الأطفال، ومع اقتراب العطلة الصيفية زادت معدلات البحث عن تردد قناة ماجد عبر محركات جوجل، وذلك لأن أغلب الآباء والأمهات يرغبون في تثبيت قناة ماجد لأجل أن يشاهد أطفالهم أجمل البرامج والمسلسلات والأفلام التي تناسب الأطفال من مختلف الأعمار، ونظرًا للشعبية الواسعة التي تحظى بها قناة ماجد، سوف نذكر لكم بيانات التردد الجديد لهذه القناة المشهورة بشكل كبير في الوطن العربي، تابعوا قراءة هذا المقال لمزيد من التفاصيل حول تردد قناة ماجد للأطفال.

ثبتها الآن تردد قناة ماجد الفضائية

حققت قناة ماجد نجاحًا مذهلًا كما حازت على إعجاب كبير من قبل الأطفال بمختلف أعمارهم وأذواقهم، حيث أن قناة ماجد تقدم محتوى متنوع يتضمن أشهر البرامج الكرتونية التي يحبها الأطفال، بالإضافة إلى الأغاني والمسلسلات والأفلام التي يتم عرضها بجودة رائعة للبث، كما استطاعت قناة ماجد كسب ثقة الآباء والأمهات الذين أصبحوا يتركون أطفالهم أمام الشاشة دون الشعور بالقلق تجاه ما يشاهدونه، وذلك لأن هذا المحتوى آمن وهادف، ولأن عمليات البحث عن قناة ماجد وترددها الجديد تتزايد باستمرار، فسوف نذكر لكم بيانات التردد الجديد لقناة ماجد عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات في المقال.

ضبط تردد قناة ماجد للأطفال نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11411.

معامل تصحيح: 5/6.

معدل ترميز : 27500.

الاستقطاب: عمودي.

أجدد تردد قناة ماجد للأطفال عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

طريقة تثبيت تردد قناة ماجد الفضائية

يمكن لمتابعي قناة ماجد في الوطن العربي تثبيت تردد قناة ماجد للأطفال على التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية: