“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 برقم الجلوس بنسبة نجاح 84.7% عبر www.cairo.gov.eg

بحث مكثف من جانب الطلبة والطالبات بمحافظة القاهرة عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الثاني، خاصة بعد أن قامت العديد من المحافظات بالإعلان عن النتيجة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضية، وكان الطلاب منذ أن انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم وهم في حالة انتظار وترقب كبير جداً لظهور تلك النتائج الهامة جداً والمصيرية في حياة الطلاب.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رسمياً نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الثاني بنسبة نجاح 84.7% على مستوى جميع الإدارات التعليمية، كما اعتمد أيضاً نتيجة الاعدادية للمكفوفين والتي بلغت نسبة النجاح بها 91%، والاعدادية الرياضية التي بلغت نسبة النجاح 62.3%، وكذلك اعدادية الصم وضعاف السمع حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب بها 93.8%، والاعدادية المهنية وصلت بها نسبة نجاح الطلاب إلى 74%، اما عن نتيجة المدارس الدولية بلغت نحو 97.6%، وكان اعتماد النتيجة بحضور السيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة “أيمن موسى” الذي أشار إلى أن الإدارة التعليمية للقاهرة الجديدة هي الحاصلة على المركز الأول بنسبة نجاح طلابها 97.35%، والمركز الثاني للإدارة التعليمية بشبرا بنسبة 97.29%، وإدارة التعليم بالمعصرة في المركز الثالث بنسبة نجاح 96%.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 القاهرة

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الثاني رسمياً يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بداية من يوم غداً الجمعة 31 مايو 2024، من خلال إتباع مجموعة الخطوات التالية:-