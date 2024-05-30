ظهرت “تم الاعتماد” نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2024 استخراج نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2024 لا تفصلنا عنها سوى ساعات معدودة، ولهذا يزداد بحث التلاميذ وأولياء أمورهم عنها في الوقت الحالي، ويرجع ذلك إلى أهمية هذه السنة الدراسية في حياة الطلاب فمن خلالها سيتم تقرير مصير الطالب في التعليم إذا كان يلتحق بالمدارس الثانوية العامة أو بالتعليم الصناعي والفني، وفي الوقت الحالي جاري رصد الدرجات والانتهاء من أعمال التصحيح، لكي يتم توفير النتائج على منصة بوابة التعليم الأساسي في أقرب فترة ممكنة.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2024

توفر بوابة التعليم الأساسي خدمة الوصول إلى نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2024 لجميع الطلبة والطالبات وبصورة مجانية، حيث تساعد الطلاب في التعرف على النتائج بكل سهولة عن طريق البحث بالاسم أو رقم الجلوس، كما يمكن للطلاب من كل المحافظات الاستعلام عن نتائجهم بعد أن يتم الإعلان الرسمي عن ظهورها، وسيتم توفير النتائج في المحافظات على حدة حسب انتهاء كل مديرية تعليمية من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة، ورفعها على المنصات الرسمية، وبعدها بيوم ستكون متوفرة بالمدارس.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

يستطيع جميع التلاميذ والتلميذات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2024، بكل سهولة ويسر عن طريق المنصة الرسمية التي خصصتها وزارة التربية والتعليم المصرية لهذا الغرض، وهي منصة بوابة التعليم الأساسي التي تمكن الطلاب من كل مراحل التعليم الأساسي الوصول إلى نتائجهم في خلال دقائق معدودة، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول مباشرة إلى منصة بوابة التعليم الأساسي.

أو رابط موقع نتيجة نت.

ثم حدد المحافظة.

واختار الصف الدراسي الثالث الإعدادي الترم الثاني.

اكتب رقم جلوس الطالب والرقم القومي اسمه رباعي.

وبعد الانتهاء راجع كافة البيانات.

ثم اضغط على كلمة الاستعلام.

ستظهر الدرجات مباشرة والمجموع الكلي.

حيث تم الاعتماد بشكل رسمي من قبل مديريه التربيه والتعليم والمحافظ، حيث تظهر النتائج عبر موقع المديريه الرسمي وكذلك عبر الروابط الاخرى التي تتخصص في نشر النتائج مثل اليوم السابع، حيث أن هذه المواقع تحرص على توفير النتائج كل عام لجميع الطلاب من أجل توفير الوقت والجهد عليهم.