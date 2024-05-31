تم الرفع.. نتيجة الشهادة الإعدادية شمال سيناء 2024 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس عبر نتيجة نت …natiga-4dk.net

نتيجة الشهادة الإعدادية شمال سيناء 2024، شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة شمال سيناء برقم الجلوس للعام 2024، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة علامات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عبر الاسم ورقم الجلوس وفي هذا السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء اليوم الخميس نتائج الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

تقدم للامتحانات هذا العام 8298 طالبًا وطالبة موزعين على 89 لجنة أساسية و515 لجنة فرعية في الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، ويأتي هذا الإعلان كجزء من جهود وزارة التربية والتعليم لتوفير الشفافية والسهولة في الوصول إلى النتائج، مما يساعد الطلاب وأولياء الأمور على متابعة الأداء التعليمي بشكل فوري وموثوق.

نتيجة الشهادة الإعدادية شمال سيناء 2024

الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية اتبع الخطوات التالية:

أولاً، توجه إلى بوابة التعليم الأساسي. كما يمكن للطلاب معرفة النتائج عبر موقع نتيجة نت الإلكتروني. ثانيا انقر على زر الإستعلام عن نتائج الطلاب. ثالثًا، أدخل البيانات المطلوبة الخاصة بك. رابعا اختر الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024. خامسا أدخل الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد. في النهاية ستظهر نتائج الطلاب برقم الجلوس.

باتباع هذه الخطوات سيكون بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع بسهولة على نتائج الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

تم إجراء العديد من الأبحاث مؤخرا من قبل أولياء الأمور والطلاب لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء وقد اعتمد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم بنسبة نجاح بلغت 81%، جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي حضره أولياء الأمور في مقر المحافظة.

في هذا السياق أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم عقد مؤتمر برئاسة محافظ شمال سيناء للإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة اليوم الخميس بحضور بعض الطلاب وأولياء الأمور، وتهدف هذه الخطوة إلى تكريم الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة النجاح.