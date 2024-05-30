مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 162 ديلي موشن dailymotion 

مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 162
مسلسل المؤسس عثمان الذي يقوم ببطولته النجم التركي الشهير والمحبوب بوراك اوزجيفيت، ويقدم فيه أداء تمثيلي مبهر لشخصية عثمان الغازي ابن ارطغرل الذي ينهض بدولته بعد أن كانت في مرحلة الضياع والهلاك ليحولها الى دولة صلبة قوية وذلك بفضل شجاعته وذكائه وقدرته على الإيقاع بأعدائه من الصليبيين والتتار والمغول وغيرهم ليؤسس الدولة العثمانية التي ستظل لسنوات طويلة تحكم دول عدة، وقد ساهم نجاح المسلسل في استمراره حتى للحلقة 162 التي عرضت يوم الأربعاء الماضي على قناة atv التركية ولازال المسلسل قيد العرض حتى الآن، ويمكن للراغبين في مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 162 مترجمة أن يتابعوها على موقع ديلي موشن أو فيديو لاروزا أو على قناة الفجر الفضائية الجزائرية.
القناة التي تعرض مسلسل المؤسس عثمان
قناة الفجر الفضائية تعرض كل اسبوع حلقة جديدة مترجمة من مسلسل المؤسس عثمان، ويتابع الحلقة ملايين المشاهدين من مختلف الدول العربية التي جذبتهم أحداث المسلسل الشيقة والمليئة بالإثارة، ولمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 162 على قناة الفجر والتي سيتم عرضها يوم الخميس في الساعة العاشرة مساء، يمكنكم استقبال القناة عبر ضبط التردد على النحو التالي :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 12034
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4