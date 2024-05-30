مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 162 ديلي موشن dailymotion 

مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 162

مسلسل المؤسس عثمان الذي يقوم ببطولته النجم التركي الشهير والمحبوب بوراك اوزجيفيت، ويقدم فيه أداء تمثيلي مبهر لشخصية عثمان الغازي ابن ارطغرل الذي ينهض بدولته بعد أن كانت في مرحلة الضياع والهلاك ليحولها الى دولة صلبة قوية وذلك بفضل شجاعته وذكائه وقدرته على الإيقاع بأعدائه من الصليبيين والتتار والمغول وغيرهم ليؤسس الدولة العثمانية التي ستظل لسنوات طويلة تحكم دول عدة، وقد ساهم نجاح المسلسل في استمراره حتى للحلقة 162 التي عرضت يوم الأربعاء الماضي على قناة atv التركية ولازال المسلسل قيد العرض حتى الآن، ويمكن للراغبين في مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 162 مترجمة أن يتابعوها على موقع ديلي موشن أو فيديو لاروزا أو على قناة الفجر الفضائية الجزائرية.