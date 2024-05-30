نتيجة نت.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهره

يرتقب أولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2024 بجميع المحافظات بفارغ الصبر، حيث أعلنت الجهات المختصة أنه خلال الساعات القادمة سيتم الكشف عن كافة نتائج الشهادة الإعدادية عبر بوابة التعليم الأساسي، فلقد ناشد وزير التربية والتعليم جميع الإدارات التعليمية القيام بمراجعة الإجابات ورصد الدرجات النهائية في الوقت المحدد مع مراعاة منح كل طالب حقه، لأنه سيتم فتح باب التظلمات مباشرة عقب اعتماد النتائج ورفعها.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2024

أكدت الجهات المعنية أنه هناك بعض المحافظات انتهت من تصحيح نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم التاني 2024 وتم اعتمادها رسمياً من قِبل المحافظين، على أن يتم رفعها على الموقع الرسمي خلال اللحظات القادمة، كما ناشد الوزير بعض الإدارات التعليمية الأخرى التي لم تنتهي من مراجعة الإجابات بضرورة الالتزام بالموعد المحدد الذي سيتم كشف النتائج خلاله، والجدير بالذكر أن نسبة النجاح جاءت مرتفعة لهذا العام، وذلك مقارنة مع الأعوام السابقة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 عبر رقم الجلوس

من أجل التسهيل على أولياء أمور الشهادة الإعدادية، قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير خدمة الاستعلام عن النتائج النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 برقم الجلوس عبر الإنترنت، من خلال بوابة التعليم الأساسي، ولقد تتمثل خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في النقاط الآتية: