PDF.. اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية دفعة يونيو 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية دفعة يونيو 2024، تقدم اكثر من 300 الف مواطن عراقي نهاية 2023 بطلب رسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للاستفادة من الدعم، حيث تشكل الدفعة السابعة أهمية كبيرة على أمل أن تتم عملية صرفها مطلع شهر يونيو القادم 2024 قبل أن يهل عيد الاضحى لضرورة شراء العديد من المستلزمات والاحتياجات للمنزل من طعام وشراب وملابس،

وتتم عملية القبول بناءاً على الشروط ومعايير الاستحقاق الأساسية، أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ولا يقل عمره عن 16 عام وأن لا يمتلك سجلات تجارية ولا أي أصول، ولمعرفة المزيد حول اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية دفعة يونيو 2024.

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية دفعة يونيو 2024

للاستعلام عن كشوفات الدفعة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية التي يترقبها الفئات المتعففة عليكم اتباع الخطوات الموضحة أمامكم والتي تأتي على النحو التالي:.

زيارة الموقع الإلكتروني منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. الضغط على أقسام الحماية الاجتماعية. ثم حددت اقسام الرجال او النساء. ثم اختر المحافظة التابع لك. اختر الدفعة السابعة. قم بإدراج الرقم الوطني. ثم الضغط على استعلام. يتم عرض الكشوفات بنظام pdf. ثم قم بالنقر على فتح الملف وتجد التفاصيل بمواعيد الصرف المعلن عنها رسمياً من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

موعد اعلان كشوفات الدفعة الأخيرة

هناك فئة كبيرة من المواطنين بالعراق تكون لديها فرصة كبيرة في الحصول على الدفعة السابعة والتي يصل عددهم نحو 70 ألف وفقاً لتصريحات وزير العمل أحمد الأسدي ورئيس الحماية الاجتماعية أحمد خلف السومري، وفي احدى اللقاء التلفزيونية الاخيرة كشف سيادة الوزير بأن عملية إجراء التصويت على الموازنة المالية تجرى شهر يونيو من قبل البرلمان وفور الانتهاء يتم تسجيل كشوفات اسماء المشمولين من الرجال والنساء ثم بدء الرفع عبر الموقع الإلكتروني المخصص، وفور إعلان انتهاء الموازنة ننشر لكم الكشوفات لجميع المحافظات pdf.