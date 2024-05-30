اضبطها الآن.. تردد قناة الحج ٢٠٢٤ الجديد لمتابعة مناسك الحج “لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك”

يزداد البحث عن تردد قناة الحج ٢٠٢٤ الجديد وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم الحج، حيث يرغب العديد من المسلمين في مختلف أنحاء العالم بالاستمتاع بمشاهدة الكعبة الشريفة ورؤية الحجاج يؤدون مناسك الحج والاستماع إلى تكبيرات العيد، وتعمل هذه القناة على تقريب الصورة للمشاهدين من داخل الحرم المكي، حيث تتيح للمسلمين في مختلف بقاع الأرض المشاركة في تجربة المشاعر المقدسة في هذه الأيام المباركة، وسوف نقوم بتوضيح تردد القناة بالتفصيل في السطور القادمة.

تردد قناة الحج ٢٠٢٤ الجديد

في هذه الأيام العظيمة يسعى الجميع إلى ضبط أجهزة الرسيفرات الخاصة بهم على تردد قناة الحج ٢٠٢٤ الجديد للاستمتاع بتكبيرات الحج “لبيك اللهم لبيك” ومنظر الكعبة والحجاج، حيث تتابع القناة كافة مناسك الحج، وإليكم بيانات التردد الجديد كالآتي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة هو: 12015.

معامل الاستقطاب: أفقي h.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

كما يمكن ضبط التردد على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:-

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي H.

الترميز: 27500.

الخطأ: 3/4.

ضبط تردد قناة الحج ٢٠٢٤ على التلفاز

قناة الحج السعودية هي واحدة من القنوات الرسمية للمملكة العربية السعودية، تعمل هذه القناة على تقديم تغطية حصرية وشاملة لجميع مراحل الحج، بداية من وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة، وقيامهم بجميع مناسك الحج، وحتى مغادرتهم بعد تأدية المناسك، ولتحميل قناة الحج على التلفاز يجب اتباع الخطوات التالية: