“هاتف مميز من هونر” سعر ومواصفات هاتف Honor X9b.. تصميم رائع

مؤخرا أصدرت شركة هونر للأجهزة الالكترونية هاتف Honor X9b الذي يتمتع بالعديد من المواصفات الرائعة والإمكانيات الفائقة، وتسعى الشركة أن تدخل سوق المنافسة بهذا الهاتف الذي يوزاي في مميزاته هواتف نفس الفئة للشركات العالمية، وقد أشاد به الخبراء والمتخصصون في هذا المقال وتوقعوا أن يشهد إقبال كبير من المستخدمين حول العالم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات هاتف هونر X9b وأهم مميزاته وسعره في الأسواق.

مواصفات هاتف Honor X9b

هناك الكثيرون يبحثون عن هاتف يجمع بين الأداء القوي وأناقة الشكل والتصميم، ومن ضمن الترشيحات الجيدة التي يمكنهم الاختيار من بينها هاتف Honor X9b الذي تم إطلاقه في الأسواق العربية ويحتوي على العديد من المزايا التي تجعله خيار مثالي، وسنستعرض لكم فيما يلي مواصفات الهاتف ومميزاته وفقا لتقييمات المستخدمين :

هاتف Honor X9b يمتاز بتصميمه الجذاب والأنيق وخفة الوزن حيث يبلغ وزنه 185 جرام.

يعمل الهاتف بنظام اندرويد 13 ويدعم شبكات الجيل الخامس.

مقاس شاشة الهاتف 6.78 بوصة، ونوعها AMOLED وكثافة البكسلات 429 بكسل لكل إنش.

معالج الهاتف من نوع كوالكوم snapdragon 6 وهو معالج ثماني النواة بتكنولوجيا 4 نانو يتميز بأداءه الجيد مهما كانت التطبيقات المستخدمة كبيرة ومتعددة.

تبلغ مساحة تخزين الهاتف 256 جيجا بايت، ومساحة الرامات 12 جيجا بايت.

الهاتف مزود بثلاث كاميرات دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بكسل مع فلاش LED ودقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف قوية وتعيش لفترات طويلة وتبغ سعتها 5800 مللي امبير، وبها خاصية الشحن السريع بقوة 35 وات.

سعر هاتف Honor X9b

يتوافر هاتف هاتف Honor X9b بألوان متعددة وجذابة وهي الأسود والأخضر والبرتقالي ويبلغ سعره في المملكة العربية السعودية 1150 ريال، وسعره في مصر 16500 جنيه.