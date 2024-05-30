حلقات مسلية ومضحكة بين القط والفار..تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات وعرب سات واتفرجوا على أروع المسلسلات

مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي شهدت محركات جوجل عمليات بحث مكثفة عن التردد الجديد لقناة توم وجيري عبر كافة الأقمار الصناعية، وذلك لأن الآباء والأمهات يرغبون في توفير وقت ممتع ومسلي لأبنائهم خلال العطلة الصيفية، وتتميز هذه القناة عن غيرها من القنوات الفضائية المتخصصة في بث محتوى للأطفال بأنها تعرض أحدث وأجمل حلقات مسلسل توم وجيري، بالإضافة إلى الكثير من الأفلام والمسلسلات الكرتونية الحصرية التي يبحث عنها ملايين الأطفال من كافة الأعمار، ولمعرفة المزيد عن التردد الجديد للقناة تابعوا قراءة هذا المقال.

حدث الآن تردد قناة توم وجيري 2024

تتميز قناة توم وجيري بعرض أفضل البرامج التي تساهم بشكل كبير في تطوير تفكير الطفل وتزيد مستوى ذكائه بشكل ملحوظ، كما تقدم تشكيلة واسعة ومتنوعة تضم أجمل الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يقبل ملايين الأطفال على متابعتها بكل محبة وسرور، مثل أفلام ديزني لاند، وأفلام بطوط، بالإضافة إلى حلقات جديدة من مسلسل توم وجيري الذي يعرض أجمل المواقف الكوميدية التي تحدث بين القط والفأر، ويمكن للأهل استقبال قناة توم وجيري عبر القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات بجودة عالية بدون تقطيع أو تشويش خلال البث، وذلك لأن إدارة القناة حرصت على التخلص من مشاكل البث المزعجة وعملت على توفير تجربة مشاهدة مميزة وجذابة للأطفال، لذلك عملت على تغيير التردد القديم، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات التردد الجديد للقناة:

أحدث تردد قناة توم وجيري على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

ضبط تردد قناة توم وجيري على عرب سات