“ظهرت حالاً” نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت cairo.gov.eg

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2024، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية داخل جميع المديريات التعليمية بالقاهرة ، وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة رسمياً عصر يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024، وأشار المصدر إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في جميع المدارس على مستوى المحافظة، ومن المقرر أن يتم اعتماد النتيجة والإعلان عنها خلال الساعات الأولى المقبلة…..

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2024

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الطلاب أنهوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، طبقاً للجدول التي أعلنت عنه وزارة التعليم التي أكدت حرصها على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في جميع المدارس على مستوى الجمهورية لتضمن تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب وعدم حدوث أي أخطاء تؤثر على درجات الطلاب كونها مرحلة مهمة وفاصلة في عمر الطالب الدراسي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة

جدير بالذكر فقد تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في عدد من محافظات الجمهورية منها: محافظة الجيزة وشمال سيناء وبورسعيد ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن باقي المحافظات فور اعتماد النتيجة من قبل السادة المحافظين، وإليكم خطوات الإستعلام…