اليوم قد تكون انت الفائز بــ 100 ألف دولار وسبيكة ذهب.. مع مسابقة الحلم حقق حلمك لربح 1,000,000 دولار

تعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات في الوطن العربي، والتي اكتسبت شهرة واسعة بفضل تقديمها لفرصة فوز أسبوعية وشهرية بمئات الألاف من الدولارات، بالإضافة الى الجائزة السنوية بمبلغ 1,000,000 دولار، حيث يقدم برنامج ومسابقة الحلم الإعلامي المعروف مصطفى الآغا عبر قناة MBC، ويجذب البرنامج عددًا كبيرًا من المشاركين الطامحين لتحقيق أحلامهم المالية، كما أنه من المقرر أن يتم اليوم السحب لفائز بجائزة 100 ألف دولار، هذا وضعت إدارة البرنامج مجموعة من الشروط والضوابط للمشاركة، لضمان عملية اشتراك نزيهة ومنظمة.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للانضمام إلى مسابقة الحلم 2024، اتبع الخطوات التالية:

أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “DREAM” إلى الرقم المخصص لبلدك. ستتلقى ردًا من إدارة البرنامج يتضمن الموافقة على اشتراكك وبعض الأسئلة. أجب على أكبر عدد ممكن من الأسئلة بشكل صحيح لزيادة فرصك في الفوز بالمليون دولار، سنويا وكذا لفرصة ربح 100 ألف دولار اليوم، كلما كانت إجاباتك أكثر دقة، اقتربت أكثر من تحقيق حلمك.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

حددت إدارة برنامج الحلم بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للاشتراك في مسابقة الحلم:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم عربي الجنسية. العمر: يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا. الموافقة: يجب أن يوافق المتقدم على جميع الشروط والأحكام التي حددتها المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم ببعض الدول العربية

إليك أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم للدول المختلفة:

– مصر: أرسل إلى 95458، أو اتصل بـ 95450.

– السعودية: أرسل إلى 755505، أو عبر STC: 858888.

– الإمارات: أرسل إلى 5544، أو عبر du: 3636.

– الكويت: عبر GSM: 4141.

– العراق: عبر آسيا كول: 2266.

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تأثير المسابقة

حققت مسابقة الحلم نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها، حيث فاز العديد من الأشخاص بجوائز غيرت حياتهم، كما أنها تعتبر من أكثر المسابقات شهرة في العالم العربي، وتلقى متابعة كبيرة من المشاهدين.

إذا كنت ترغب في المشاركة، يمكنك متابعة الإعلانات الخاصة بالمسابقة على قنوات MBC أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها للحصول على المزيد من التفاصيل حول كيفية التسجيل وأرقام الاشتراك المخصصة لكل دولة.