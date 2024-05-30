الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة الجيزة واعتمادها رسميا

كشفت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام 2024 في محافظة الجيزة، حيث جاء هذا الإعلان استجابة للتساؤلات الكثيرة من الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية، أكدت الوزارة أن كشوف نتائج الشهادة الإعدادية لبعض المحافظات سيتم إرسالها للمدارس خلال ساعات لانها اعتمدت حاليا رسميا وباقي رفعها الكترونيا.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي

أنهت مديرية التربية والتعليم في الجيزة عمليات تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2024. أشار وكيل الوزارة، أشرف سلومة، إلى أن نتائج الطلاب في مرحلة المراجعة الأخيرة واعتمادها رسميا من قبل المحافظ، حيث ترقب الآلاف من الطلاب والطالبات في الجيزة موعد الإعلان عن النتائج للفصل الدراسي الثاني 2023-2024، خاصة بعد الإعلان عن نتائج طلاب صفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية بشكل إلكتروني يوم الأحد 26 مايو 2024.

أهمية نتيجة الشهادة الإعدادية

تعد مرحلة الشهادة الإعدادية من المراحل التعليمية الهامة للطلاب، حيث يكون مجموع درجات الطالب في النتائج هامة جدا بالنسبة له، يحدد مجموع الدرجات المسار التعليمي القادم للطالب، سواء كان الالتحاق بالثانوية العامة أو غيرها من الخيارات التعليمية، مجموع درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول 140 درجة تضاف إلى درجاته في الفصل الدراسي الثاني وهي 140 درجة، مما يحدد مصيره في تنسيق الثانوي العام، سواء بالالتحاق بالثانوي العام أو الفني أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو مدارس المتفوقين.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الجيزة عبر موقع نتيجة نت

بعد الإعلان رسميا عن اعتماد نتائج الطلاب من محافظ الجيزة، ستكون النتيجة متاحة على موقع نتيجة نت و يمكن الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات التالية: