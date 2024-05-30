«مبروك للناجحين » رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط عبر موقع نتيجة نت

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024 برقم الجلوس، حيث أعلنت المديرية التعليمية عن انتهاء عمليتي التصحيح والمراجعة خلال الأيام السابقة، وجاري العمل الآن على رفع كشوفات النتائج على بوابة التعليم الأساسي بعد قليل، فعن طريق تلك البوابة سيتمكن أولياء أمور الطلاب الإطلاع على النتائج بكل سهولة بدون الحاجة للتوجه إلى مقر المدرسة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024

أكد مصدر موثوق رفيع المستوى أنه خلال اللحظات القادمة سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024 الترم الثاني على المنصة الإلكترونية، حيث تم اعتمادها رسمياً من قِبل المحافظ، وأضاف المصدر أنه سيتم فتح باب التظلمات مباشرة وفور الإعلان عن النتائج، فلقد انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ عدة أيام، ومن ناحية أخرى صرح المسؤول بأن نسبة النجاح لهذا العام ارتفعت بشكل كبير عن الأعوام السابقة، وأوضح بأنه سيتم منح الطلاب المتفوقين جوائز قيمة تكريماً لمجهوداتهم ومن أجل حثهم على مواصلة التفوق والإبداع خلال مرحلة تعليمهم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 برقم الجلوس والاسم

أتاحت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية برقم الجلوس آلياً عبر البوابة الإلكترونية، وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم، فمن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال اللحظات القادمة، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية: