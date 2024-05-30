سعر السكر والزيت في التموين شهر العيد (يونيه) + هـذا نصيبك من السلع التموينية الجديد

مع دخول بداية شهر يونيو، وصرف المواد الغذائية المتوفرة على بطاقة التموين، يبحث عدد كبير من مستحقي هذا الدعم عن سعر السكر والزيت في التموين، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ السلع الخاصة بهذا الشهر في المنافذ التموينية، موضحة خطة أسعار الصرف حتى لا يقوم التجار باستغلال المستهلكين، وأكدت أن هذه الأسعار هى التي سيتم الصرف بها، ولن يحدث أي زيادة فيها طوال الشهر، ولمزيد من المعلومات الخاصة بهذا الموضوع تابعوا معنا هذا المقال.

سعر السكر والزيت في التموين

نظرا لاستغلال التجار، فقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن سعر السكر والزيت في التموين، وذلك لأن هذه السلع تعتبر واحدة من أهم السلع التي يعتمد عليها الشعب المصري، من الذين ينتظرون هذا الدعم الغذائي لتلبية احتياجات الشهر، ولهذا فقد حددت وزارة التموين سعر كيلو السكر المعبأ في المنافذ التموينية بسعر 12.60 جنيه، وبالنسبة لسعر الزيت فقد تم تحديده أيضا بسعر 30 جنيه للعبوة الواحدة 800 مللي، وسعر الدقيق بلغ 18 جنيه للكيلو الواحد، وسعر المكرونة للكيس 800 جرام 15.5 جنيه.

وقف بطاقة التموين لهؤلاء الفئات

في ظل الجهود التي تسعى الحكومة بتقديمها لمواطنيها المصريين من أجل تحسين مستوى معيشتهم، فقد وفرت الوزارة الدعم التمويني لمجموعة من الفئات لاعانتهم على الحياة الاقتصادية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ولهذا فقد حددت صرف هذا الدعم لمجموعة من الفئات فقط، ووقف البطاقة التموينية للفئات التالية: