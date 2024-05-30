“لم ينجح أحد”!!.. رسوب جماعي في مدرس الغردقة.. والتعليم يعلق

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر
“لم ينجح أحد”!!.. رسوب جماعي في مدرس الغردقة.. والتعليم يعلق
"لم ينجح أحد"!!.. رسوب جماعي في مدرس الغردقة.. والتعليم يعلق

شهدت مواقع التواصل الاجتماعية، حالة من الدهشة والفزع بين الطلاب والطالبات، بعد أن أعلنت مدرسة الغردقة للثانوية الصناعية، عن رسوم جماعي لجميع طلابها داخل قسمي “عمال ملابس جاهزة، والزخرفة”، مما أثار قلق باقي الأقسام التي لم تُعلن بعد، وهي واقعة غريبة من نوعها، ليؤكد مديرية إدارة الغردقة التعليمية، أحمد حسين، أن مجموع الطالبات في القسمي المُعلن عنهم داخل المدرسة بلغ 10 طالبات فقط، موضحًا أن الطالبات لم يكن منتظمات بل يعد منتسبات للمدرسة.

رسوم الطالبات في مدرسة الغردقة

وأوضح هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن الطالبات يحق لهن إعادة الإمتحانات مع امتحانات الفصل الدراسي، وذلك من رسب في مادتين، مشيرًا إلى أنه من رسبت في أكثر من مادتين تجرى إعادة للعام الدراسي الجديد، من أجل العمل على تحسين درجاتهم والنجاح في المرحلة الدراسية الجارية، بالإضافة إلى أن عملية التصحيح لا تزال مستمرة إلى الأن، وسيتم العمل على إعلان جميع النتائج في أقرب وقت.

إعلان نتائج الشهادة الإعدادية

يذكر أن بعض مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، قاموا بإعلان نتائج الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات، وجاري إعلانها في باقي المحافظات، بعد أن يتم اعتماد جميع النتائج الخاصة بالطلاب في هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى أن الوزارة شددت على كافة المديريات بسرعة الإنتهاء من هذه النتيجة والعمل على إعلانها في أقرب وقت، بحيث يتمكن كل طالب من تقديم طلب تظلم فيما بعد.

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الكاتب: مصطفى شاهين

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