بالزيادة 15%.. صرف معاشات شهر يونيو 2024 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

حالة بحث مكثفة على جوجل منذ عدة أيام ومازالت مستمرة على مدار 24 ساعة عن صرف معاشات شهر يونيو 2024 لأن أصحاب المعاشات يعتمدون كلياً على هذا المبلغ في شراء احتياجاتهم من طعام وشراب ودواء، لقد أعلنت الحكومة الأشهر الماضي بقرارات رسمية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفع قيمة المعاشات بنسبة 15%.

وقد بدأت عملية الصرف بالزيادة الجديدة منذ شهر مارس الماضي، وتسعى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن تعلن عن صرف المعاشات في موعدها دون تأخير بل تبذل كامل طاقتها في تبكير موعد الصرف حالة اقتراب أي مناسبة أو أعياد رسمية، تابعوا السطور التالية للإطلاع على موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024.

صرف معاشات شهر يونيو 2024

تحرص الدولة على رفع العبء عن المواطنين سواء أصحاب المعاشات أو العاملين في الدولة ولذلك قامت بتطبيق زيادة 15% على المعاشات،مما كشفت الحكومة أيضاً عن رفع الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه للقطاعين العام والخاص، وتأتي هذه الأمور في إطار الحرص على استقرار معيشة المواطنين في جمهورية مصر العربية والتغلب على الظروف الاقتصادية مهما حدث، لقد قام بنك القاهرة بصرف معاشات شهر يونيو بدايةً من صباح اليوم 30 من مايو 2024 وبشكل مبكر، وسوف يتم صرف المعاشات لباقي البنوك في موعدها المحدد من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يوم السبت الموافق 1 من يونيو 2024 ولمدة 5 أيام متتالية.

أماكن صرف المعاشات لشهر يونيو 2024

حرصاً من الحكومة على صرف المستحقات دون أي تأجيل ولو يوم واحد، ـاحت عدة طرق لسحب المبالغ النقدية من المعاشات لشهر يونيو 2024، وخاصةً بأن موعد الصرف يأتي يوم عطلة الأسبوع الرسمية للبنوك، حيث تتوفر بدائل لحين عودة عمل البنوك يوم الأحد 2 من يونيو بشكل طبيعي، وهي سيارات البريد المصري المتنقلة والتي تتوفر في أماكن متفرقة على مستوى الجمهورية، كما يمكن السحب عن طريق فوري أو من خلال ماكينات الصراف الآلي atm أو السحب من المحفظة الإلكترونية فودافون كاش واورنج كاش اتصالات كاش.