ظهرت الآن.. رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في عموم المحافظات العراقية موقع نتائجنا

تم الإعلان عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي في الدور الأول في العراق لعام 2024 بتسلسل واضح، حيث تم رفع درجات طلاب محافظة الرصافة في المرتبة الأولى، مع اتباعها بالعديد من المحافظات الأخرى، كما تم رفع النتائج على موقع نتائجنا، وموقع الوزارة مما يتيح الفرصة لجميع أولياء الأمور في العراق لمعرفة نتائج أبنائهم من خلال الموقع الرسمي للنتائج وموقع وزارة التربية.

وأكدت الوزارة أن سيتم نشر النتائج تباعًا حسب المحافظات، بهدف تسهيل الوصول لنتائج الطلاب بشكل سلس ووافٍ، يشير الإعلان إلى أهمية الشفافية والتواصل المستمر بين الوزارة وأولياء الأمور، لتوفير بيئة تعليمية محفزة وفعّالة.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024

كثر من طلاب وأولياء أمورهم البحث عن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024، ويرغبون في العثور على رابط للإعلان عن النتائج، بينت وزارة التربية أن النتائج ستعلن على موقع وزارة التربية الرسمي بالإضافة إلى منصة نتائجنا، حيث يمكن الدخول مباشرة للاطلاع على النتائج، منصة نتائجنا أعلنت عن وجود نتائج الصف السادس الابتدائي، وجميع المحافظات تم الإعلان عنها باستثناء ذي قار والبصرة، سيتم الإعلان عنهما خلال الساعات القليلة القادمة.

استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024

تم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 في العراق من قبل وزارة التربية، تم نشر نتائج محافظة الرصافة أولاً، ويمكنك الآن الاطلاع على نتيجتك في جميع محافظات العراق التي تم نشرها عبر موقع الوزارة باتباع الإرشادات المحددة التالية:

انتقل إلى موقع وزارة التربية العراقية. ثم يجب عليك إدخال رمز التحقق واختيار نتائج امتحان السادس الابتدائي. ثم قم بملء جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالطالب. ثم اختر الطابق الأول وبعد ذلك اضغط على زر الاستعلام.

سوف يظهر النتائج بصيغة ملف PDF، وسوف يمكنك العثور على نتيجة الطالب من خلال البحث باستخدام اسمه فقط.